Adriana Dorronsoro, sobre el asalto de Montoya en 'Villa Playa': "Yo no iría a buscarle, sé lo que voy a ver"

Montoya no ha podido evitar asaltar 'Villa Playa' tras ver a su pareja en la misma cama con Manuel . Anita y el gaditano están cada vez más cerca, y Montoya no soporta seguir viendo como su pareja avanza con el tentador. Sandra daba a los chicos la oportunidad de ver a una de sus parejas durante diez minutos, y todos pensaron que lo mejor para el grupo era darle el privilegio a Montoya.

El protagonista tuvo acceso a las cámaras de la villa, donde pudo ver a Anita en su habitación llorando y pensando en él: "He estado muchos días llorando por él y al final tengo una persona aquí con la que estoy bien, que me hace reír, que me cuida... Al final cuando ves esas actitudes por parte del amor de tu vida, te dejas llevar. No me arrepiento", le contaba Anita a Bayan.