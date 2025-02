Ambos se abrazaban ante la noticia. "Yo la llevo ya en el corazón" , decía él y Marieta quería añadir algo: "Yo a él también, me siento muy orgullosa del trío que he tenido y de lo bien que nos hemos llevado".

Sergio, al saber esto quería dedicarle unas palabras a la que ha sido su compañera desde que comenzó en concurso: " Le tengo que dar las gracias eternamente a este reality por hacer posible nuestro reencuentro. Es una persona espectacular , me cuida, siempre está pendiente de mí, siempre me está escuchando y dándome sus consejos. Para mí es la persona más especial que tengo aquí, es una amiga y la voy a llevar en el corazón siempre . Eso es lo que siento".

Marieta, que le escuchaba atentamente, no podía evitar emocionarse ante esto, a lo que Carlos Sobera reaccionaba: "Me enamoras con esas palabras, de verdad te lo digo". Y ella no dudaba en decirle también lo que piensa sobre él con unas bonitas palabras: "Le quiero un montón, aquí es mi hermanito. Me levanta todos los días el ánimo, es maravilloso".