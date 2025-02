Romina descubre las palabras de Miguel Frigenti sobre ella en su cara a cara

"Entiendo que a ella le pueda doler el vídeo porque lo que yo digo es muy crudo", decía el periodista

Una discusión entre Romina y María 'La jerezana' aviva aún más la distancia entre los bandos

Miguel Frigenti y Romina Malaspina han tenido un cara a cara, en el que ella ha descubierto lo que piensa su compañero sobre ella al ver las imágenes de una conversación de este con Óscar sobre ella y después de todas las tensiones que ha vivido en la casa.

"Me cae muy bien, pero no nos beneficia en absoluto. La he aconsejado un montón de veces, pero es muy impulsiva", le decía Miguel Frigenti a Óscar, que se desahogaba sobre su compañera y que no les benefician algunos de sus comportamientos para su concurso.

Romina, que escuchaba muy atenta estas palabras le decía cómo se había sentido ante esto: "No me sorprende porque él me dijo que estaba actuando mal y fue una de las personas que me ayudaron a entrar en razón. Tiene razón en lo que dice, yo no quiero perjudicar a mis compañeros".

"Es un poco fuerte, pero es verdad que no paré de cagarla, tuve muchos juntos, tuve un colapso emocional", explicaba ella, que aseguraba que hubo cosas que le sorprendieron y que no le había comentado, pero "es un momento de objetividad y de pensar en la situación", en la que "entiende que haya dicho eso".

Tras sus palabras, Miguel Frigenti también tenía algo que decir: "Entiendo que a ella le pueda doler el vídeo porque lo que yo digo es muy crudo. Soy muy consciente de que ella lo iba a poder ver, yo a ella le tengo cariño, pero aquí tengo que mirar por mí y por la gente que quiero, pero lo que no quiero es que sus meteduras de pata nos puedan afectar a nosotros".