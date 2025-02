“Me descoj* de la situación en general, no me creía que Javi lo hiciera público en vez de que ella me lo dijera en privado", reaccionaba Daniela, que no entiende para nada la actitud que está teniendo Vanessa: "¿Tú que has hecho con Maica? Venderla en cuanto has podido. Que ponga como excusa que no ha subido a la casa porque me he sentado al lado de Javi es mentira, no ha subido porque no le daba la gana y marcarse un 'De Viernes'.