Mientras hablaba con Álvaro, Joel y Nataly, ha explicado que está contento: “Pienso que lo estoy haciendo bien, no me estoy cohibiendo, al revés”. Y también ha asegurado que no se siente culpable de su actitud, no si quiera con Mayeli, su soltera favorita: “Lo hago porque me apetece. Estoy disfrutando de esto. Ayer Mayeli vino a la habitación y si no hubiera tenido ganas de que entrara, no la hubiera dejado”.