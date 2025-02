“ Le vi bastante avanzado y me da miedo ahora…”, compartía Sthefany. Alba le respondía que era normal y destacó que, a pesar de todo lo que había visto de su chico, aún confiaba en él. La novia de Álvaro quiso saber si, en el fondo, pensaba que Tadeo ya había caído en la tentación y se había besado con Mayeli. “ Si se besa con alguien, ya me rompe ”, respondió Sthefany.

Sthefany quería ver imágenes de su novio para saber cómo se había aclimatado a la villa, pero no se esperaba lo que ocurrió. Tadeo estaba de lo más suelto con las solteras, pero es que además estaba haciendo unos comentarios que a su novia no le hacían ninguna gracia.

Sthefany se lleva bien con sus compañeras, pero tuvo un encontronazo con uno de los solteros: Manuel. Ella estaba hablando de las solteras de la otra villa y él la echó en cara que se metiera con su físico. "Yo que tú no me reiría tanto, eh. Yo no me reiría tanto de la gente. Mira lo que se reía el novio (Montoya) de mí, y ahora llora. Así que ten cuidadito", le dijo Manuel.