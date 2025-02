Todo comenzaba cuando ella confesaba cómo se encontraba tras los últimos acontecimientos ocurridos con su novio: "Tengo los ojos que parezco una rana de llorar ayer, no se puede llorar más en la vida. Me entró asco, rabia ", contaba.

Pero Simone intentaba indagar más y Anita se abría con el recién llegado: "No nos hemos puesto los cuernos ni una vez. Sí que es verdad que él es súper celoso, bastante inseguro. Yo ya últimamente me estaba amargando un poco porque yo no necesito a nadie. Que estoy contigo porque en teoría me tienes que complementar para bien. A la que me complementas para mal, a tomar por culo".