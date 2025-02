Tadeo descubre que Simone, con el que Sthefany tuvo algo fuera, es nuevo tentador en 'Villa playa' al encontrarse con él

Sthefany se queda de piedra al ver al italiano en su villa y no puede esconder la conexión entre ellos: "¿Qué haces aquí?"

Sthefany arremetía contra Tadeo en la hoguera y desvela lo que él no quería: "Estuve conociendo a Simone"

Terminaba la hoguera para los chicos, pero no para Tadeo, que se quedaba solo con Sandra Barneda y llegaba la hora de que descubriese el motivo, encontrarse con Simone, el que tuvo algo con Sthefany cuando estos lo habían dejado y que llega a 'La isla de las tentaciones' para ser soltero en 'Villa playa'.

Tadeo se quedaba un poco decolocado al ver entrar a Simone: "No me lo creo, lo que me faltaba aquí". Ambos se encontraban y tenían un tenso cruce de palabras. "No estoy muy contento de verte, no tengo nada que hablar contigo", decía Tadeo, que explicaba lo que sucedió con este y su pareja: "Cuando lo dejé con Sthefany, tú tuviste algo con ella. Cuando volvimos, ella me hizo que eliminara a todas las chicas que consideraba una falta de respeto para ella, para mí no es plato de buen gusto que ella haga todo eso y que te tenga a ti en redes sociales, no me da la gana".

Tadeo, a Simone: "Mi novia está disfrutando, no te necesita a ti"

Sandra Barneda daba la bienvenida de nuevo a Simone a 'La isla de las tentaciones' y explicaba a Tadeo que este convivirá "con Sthefany y con el resto de chicas". "Esto es la gota que colma el vaso", decía Tadeo, que se dirigía directamente al soltero: "Mi novia ya está disfrutando, no te necesita a ti. Estuvo contigo y después volvió conmigo, me ha preferido a mí, me lo ha dicho".

Simone le explicaba que "no quería tener pareja en ese momento": "Escucha las dos cosas, hermanito". Y esto enfadaba a Tadeo: "Yo a ti no te conozco para que tú me llames a mí hermano". El que aseguraba que la llegada del soltero no le hace ninguna gracia, aunque quiere creer que su pareja y él "saldrán adelante".

Además, el nuevo tentador reconocía que acompañó antes de un viaje a Sthefany al aeropuerto: "Se quedó en mi casa tres días, lo pasamos muy bien. Hicimos planes. Con ella siempre he tenido conexión, pero en ese momento yo no quería pareja. Tengo con ella conexión sexual y me gusta como es".

Tadeo se quedaba bastante tocado con la llegada de Simone: "Si la noche ya estaba oscura esto ha sido ya... si salgo de aquí con ella, me caso sí o sí, más difícil no me lo pueden poner".

El reencuentro de Sthefany y Simone en 'Villa playa'

Después de este encuentro, llegaba el momento de que Simone llegara a 'Villa playa', donde se iba a reencontrar con Sthefany y ella no se esperaba para nada de qué manera iban a hacerlo.

Sthefany terminaba la fiesta y entraba a su habitación, donde le esperaba el soltero. Ella se asustaba al verle sentado en su cama y seguidamente le saludaba muy contenta con un abrazo: "¿Qué haces aquí?" Y tras esto, corría a presentarsele a sus compañeros.