Tras el espejo, la pareja empezó a increparse y terminarón juntandose en medio de la playa

Sandra Barneda, a Tadeo, muy enfadada: “Os acabáis de saltar las normas, habéis tenido un privilegio, casi os dais un beso”

Sthefany defiende que ella se merecía ir al espejo y explica por qué no consolaron a Andrea

Tras las hogueras y después de las decisiones en las dos villas, Tadeo y Sthefany se enfrentaban al espejo… un espejo de lo más tenso donde la pareja acabó saltándose las normas obligando a Sandra Barneda a intervenir.

Los dos, sin poder hablar, se mostraban muy nerviosos e inclusos Sthefany golpeaba en varias ocasiones el espejo que les separaba de rabia. “Aprovechar el tiempo para deciros cosas con la mirada, con gestos”, les aconsejaba la presentadora que presenciaba la escena.

Sthefany acababa derrumbada y llorando. Y Tadeo arrodillado en la arena asegurando que la amaba. Pero cuando el tiempo se terminaba, Sandra Barneda les pedía que se fuesen cada uno por su lado y es entonces cuando ninguno de los dos pudo contenerse.

Primero empezaron a increparse el uno al otro entre gritos, hasta que Sthefany se zafaba de Barneda para juntarse con Tadeo. La presentadora tenía que separarles.

Algo más tranquilos, Sandra Barneda hablaba con cada uno de ellos por separados para reprocharles su actitud y para preguntarles cómo se sentían después del encuentro.

“Os acabáis de saltar las normas, habéis tenido un privilegio, casi os dais un beso”, le increpaba Sandra visiblemente enfadada. “Lo intento, Sandra, lo intento… no me he podido contener, es que es muy duro, no quiero verla así, no entiende nada, no sé que está viendo de mí pensar esas cosas. Yo la quiero y estoy enamorado de ella”, se justificaba Tadeo.

“Estoy fatal, Sandra, yo venía aquí con el amor de mi vida, para que nuestra relación fuese más fuerte… te mentiría si te dijese que no estoy enamorada de Tadeo, yo sigo pensando que es el amor de mi vida. Solo espero que no la cague más”, decía por su parte Sthefany.

“¿Por qué no te has detenido cuando te he dicho que te pares? Sabías que no podías hablar el uno con el otro… Habéis viido un privilegio muy grande, aunque os habéis saltado las normas, y eso tendrá consecuencias”, le advertía Sandra Barneda.

Sthefany, tras el espejo con Tadeo: “Tengo más dudas que antes”

Tras el espejo, la pareja volvía a sus villas . Sthefany llegaba a Villa Playa y contaba lo sucedido a sus compañeras y a los solteros: “No he querido demostrarle nada… y, al final, he roto las normas, me fui corriendo hacia él y nos hemos gritado de todo. Yo creo que he venido con más dudas que antes”.

“Me he quedado con muchas ganas de decirle más cosas a Tadeo, creo que tenía que haberle dicho mis sentimientos también, pero no ha sido así”, aseguraba.

Tadeo, derrotado tras el espejo: “Me siento frustrado”

Por su parte, Tadeo llegaba a Villa Montaña visiblemente destrozado: "Ha sido decepcionante… estaba súper enfadada diciéndome que le había partido el corazón. Yo estaba alucinando… ella no quería escuchar, solo hacía que dar porrazos”.