"Nadie tiene que entender mi vida porque cuando el zapato aprieta es en pie donde duele. La gente dice: "¡Cambiaste!". Es curioso creen tener derechos a juzgar nuestras decisiones sin conocer nuestras batallas, ¿te has sentido así? Yo me cansé de intentar agradar a todos, de moldearme para encajar en estándares que no son míos, de vivir bajo expectativas ajenas... por eso, decidí no darle más poder a las opiniones de quienes solo conocen mi nombre, pero no mi historia", dice el vídeo que Anita ha compartido en Instagram junto al siguiente comentario: "Juzgar nuestras decisiones sin conocer nuestras batallas, con esa y con la frase del final me quedo".