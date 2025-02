Anita ha alucinado al ver las conversación de su novio con la tentadora

El paso de Anita por 'La isla de las tentaciones' está siendo una auténtica montaña rusa. Ella cayó en la tentación con Manuel y su novio, Montoya, se dejó llevar con Gabriella. Los días van pasando tanto en 'Villa Playa' como en 'Villa Montaña' y Anita ha tenido que hacer frente a una nueva hoguera.

Antes de comenzar, le reconocía a Sandra Barneda que estaba "nerviosa" por no saber qué imágenes iba a ver de Montoya. Eso sí, esperaba ver a su "pareja real": "Me gustaría ver un Montoya como no he visto hasta ahora, no el que llevo viendo desde que entré aquí".

La tablet se encendía y mostraba en primer lugar varias conversaciones en las que Montoya le reconocía a Gabriella que tenía cosas que le hacían plantearse tener algo con ella en un futuro. En uno de los vídeos, Montoya aparecía llorando y Anita gritaba sorprendida: "Es que le sale tan rápido la lágrima, Sandra. No me creo nada de este chico. ¡Falso, hipócrita! Me provoca risa".

Sandra Barneda le preguntaba entonces cuál era el motivo de su "risa": "Todo. Que tiene valores, que tiene una atracción física con ella... Física sí, sentimental no. Y si la tiene me alegro por ellos. Ese no es mi novio, y desde que ha entrado no ha sido mi novio en ningún momento".

Anita reconoce tener sentimientos por Manuel

Pero aún había más imágenes para ella. La tablet mostraba a Montoya cantándole canciones de amor a Gabriella y nuevamente relaciones sexuales entre ellos: "Eso es otra alarma, sexo oral", apuntaba Anita mientras observaba la pantalla. "¡Vergüenza, asco y es que me río en la cara de los dos! ¿Dónde está mi novio tanto que llora? ¿Ves como es un hipócrita de mierda? Un día dice una cosa y al otro está haciendo otra. Me da vergüenza haber estado con una persona así", reaccionaba.

Acto seguido, procedía a comparar las imágenes de su novio con lo que ella está viviendo con Manuel: "Yo no tengo solo atracción física. Si hubiera escuchado algún 'te quiero' o algo... A mí Manuel me ha dicho que me quiere mucho, y yo le he dicho que un poquito. Todavía no sé si con Manuel va a haber otro tipo de sentimiento, pero de momento no le quiero como mi pareja, pero tiene muchas papeletas".

A raíz de estas declaraciones, Sandra Barneda insistía y le preguntaba si sentía algo especial por Manuel: "A la vista está que sí que lo siento. A mí me hablas de Manuel y me sale la risa de tonta, no puedo evitarlo. Es que me gusta mucho, le quiero un poquito. Me ha cuidado mucho y muy bien".

La conversación de Montoya y Gabriella

Por su parte, Montoya continua avanzando con Gabriella en 'Villa Montaña'. La conversación que Anita ha visto en la hoguera no es la única en la que han hablado de planes de futuro. Y es que Montoya ha reconocido estar dispuesto a viajar para poder verla una vez haya terminado el programa.