¡Descubre en estas 'Tentaciones inéditas' cómo han sido las reacciones de los chicos tras las cartas de sus parejas!

Tadeo se queda mal al no poder leer el texto de Sthefany como consecuencia de saltarse las normas

Inédito | Anita se sincera con Simone y le cuenta cómo era su relación con Montoya: "Ya me estaba amargando"

En estas imágenes inéditas de 'La isla de las tentaciones', los chicos se desahogaban unos con otros después de leer las cartas que sus parejas les escribieron antes de comenzar esta experiencia, como Tadeo explicaba cómo se sentía después de no poder saber qué había puesto Sthefany en este texto al ser sancionado por saltarse las normas con su pareja en el momento del espejo.

La reacción de Montoya tras leer la carta de Anita

"No reconozco las palabras que me deletrea en la carta, me rompe. Está pensando en un futuro todo el rato, que tenga confianza en ella. Me parte, pero cre que la carta ha llegado muy tarde y la verdad que no me lo creo", le decía Montoya a Tadeo tras poder leer la carta de Anita y llegar a 'Villa Montaña'.

Tadeo aseguraba que tampoco estaba bien después de no poder leer las línes de Sthefany por haberse saltado las normas en el espejo, lo que hablaba con Montoya: "Por incumplir las normas no me han dejado que la pueda leer y no tenerla, tío..."

Los chicos se desahogan con sus compañeros tras recibir los textos de sus parejas

Después Eros confesaba que a la Bayan que le escribió la carta sí que la reconoce: "Dice que espera que nos vayamos juntos, ¿yo cómo me creo eso ahora? Después de todos sus actos, sus gestos, su forma de actuar... no me creo nada de esa carta".

Álvaro sentía todo lo contrario a sus compañeros tras leer la carta de alba y así se lo hacía saber a ellos: "A mí me da un chute de energía leer palabras bonitas de mi novia hacia mí, mi corazón quiere confíar".