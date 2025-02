Mientras que Tadeo aseguró ver un futuro con Sthefany tras el reality, la noche y la fiesta demostraron lo contrario. En un momento de pasión en el jacuzzi, el sevillano dejó de lado cualquier sentimiento de culpa y se entregó a Mayeli en un intenso intercambio de besos y caricias, sorprendiendo incluso a sus compañeros. Fuera del agua, la atracción no cesó y continuaron con su conexión en el sofá, evidenciando que el vínculo con Sthefany estaba roto.

Todo comenzó con una conversación en la cama con su tentador favorito, Simone. En un principio, la cubana le pidió que se quedara con ella esa noche para no sentirse sola, aunque le advirtió que no haría nada. Sin embargo, la cercanía y la atracción entre ellos fueron en aumento hasta que el momento acabó en un apasionado beso, activando la luz de la tentación en Villa Montaña. Finalmente, esa noche, Sthefany y Simone mantuvieron relaciones sexuales, marcando un punto de no retorno en su historia.