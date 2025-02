Andrea Bueno sentencia a Bayan: "Es una creída, le molesta que los tentadores no vayan todos detrás de ella"

La séptima edición de 'La isla de las tentaciones' está dejando momentos de alta tensión, y una de las protagonistas más polémicas de la temporada es Bayan . La concursante, que no deja indiferente a nadie, se ha convertido en la participante más criticada tanto dentro de la villa como por los seguidores del programa . Sus comentarios ácidos y su actitud desafiante han provocado que los colaboradores y exconcursantes no duden en sentenciarla.

La situación más reciente que ha generado un enorme revuelo ha sido su enfrentamiento con el resto de sus compañeros tras unas tajantes palabras dirigidas a Borja. En un momento de intimidad entre Borja y Alba, Bayan soltó un comentario que indignó a todos: "Me gustaría que cayese. Para que se viera la cara que tiene Borja" . Sus compañeros, sin entender su postura, no dudaron en salir en defensa de Borja, asegurando que él "es transparente" y que su actitud no tiene nada de reprochable.

Pero las cosas no quedaron ahí. La tensión en Villa Playa aumentó cuando Sthefany acusó a Bayan de estar molesta con la situación, a lo que ella respondió de manera contundente: "Deja de decir esas gilipolleces porque de verdad que si yo quisiera tendría una cita con Borja. Vamos a callarnos. No me gusta Borja. Dejad de decir comentarios de mierda porque me voy a cabrear". Su explosión de ira no pasó desapercibida y provocó que el resto de los participantes tomaran partido en su contra, dejando a Bayan cada vez más aislada en la villa.