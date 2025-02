Lo que hacía reaccionar a Montoya: "Yo no me siento avergonzado, perdona que discrepe. Yo te entiendo a ti, pero me está doliendo porque me estoy sintiendo avergonzado. Yo me he enamorado por primera vez, a mí me han partido el corazón y he sufrido mucho. La he respetado al máximo, un hombre tiene que saber lo que quiere y yo lo que quiero es quererme a mí mismo".