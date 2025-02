Tadeo emociona a Bayan con la declaración de amor a Sthefany a pesar de descubrir su infidelidad

Sandra Barneda se muestra muy emocionada al ver a Bayan llorando ante las palabras de Tadeo

El brutal enfrentamiento entre Bayan y Montoya en su encuentro en la hoguera mixta: "No te equivoques conmigo"

Con el encuentro de Tadeo y Montoya con Bayan y Alba en 'las hogueras mixtas', llegaba el momento de ver los cuatro juntos las imágenes de sus parejas en unas hogueras sin precedentes en 'La isla de las tentaciones'.

"Esta noche es la peor de todas para mí. Considero que voy a ver lo peor que me puedo imaginar, me va el corazón a mil por hora", decía Tadeo antes de ver las imágenes de Sthefany, preocupado por lo que pudiera haber avanzado su pareja con Simone. Nervios que mostraba al llegar a la hoguera con Montoya, sin saber lo que se iba a encontrar.

Las primeras imágenes que podía ver Tadeo era las de los besos apasionados de Sthefany y Simone, a lo que este reaccionaba: "Está bastante claro, sabía que iba a llegar a esta punto. Entiendo esta reacción porque lo he visto en su mirada, ella estaba entregada hacia él desde el primer momento. Ahora me pueden cuadrar cosas en mi cabeza, que ella tuvira su número, que no le borrara de Instagram... lo que está haciendo es quitarse la máscara y mostrarme la persona que tengo al lado. Como la vi a ella con él, no me cabía en la cabeza". "Es que se conocen de fuera, esto no es normal, ¿cómo no le va a pedir? Aquí hay mucha confianza. Tienes tus respuestas", le decía Montoya.

Pero todavía quedaban más imágenes para él, en las que iba a ver a Simone y Sthefany bajo las sábanas teniendo sexo, lo que le hacía romperse por completo: "No sé cómo puede hacerme esto, no entiendo nada. Me han partido el corazón, yo no sé qué hago aquí entonces".

Y por lo que terminaba abriendo su corazón como nunca: "Siempre he pensado que ella podría estar con cualquier chico del mundo y si ha elegido estar conmigo es por algo. Estoy jodido porque estoy viendo que estoy perdiendo a la que considero la mujer de mis sueños y me da mucha pena. Sigo muy enamorado, si me diera las explicaciones oportunas, apostaría por ella. No me veo sin ella".

Las lágrimas de Bayan ante las palabras de Tadeo: "Siento que he pasado por lo mismo"

Bayan, al ver a Tadeo completamente roto y pasando este mal momento, pero diciendo estas palabras sobre Sthefany, rompía a llorar y explicaba el motivo: "Me veo muy reflejada con ellos dos. He hablado con Sthefany en casa sobre todo lo que ha pasado con él, siento que es como mi relación hace dos años, cómo entraron aquí y ver cómo él habla de ella y le duele, me emociona. Siento que he pasado por lo mismo". Un momento de lo más doloroso con el que Sandra Barneda se mostraba muy emocionada.