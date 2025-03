Sthefany, tras verse las caras con Mayeli: “Estoy súper descolocada”

Sthefany y Simone contaban a sus compañeros en Villa Playa cómo habían sido sus respectivos encuentros con Mayeli y Tadeo en las hogueras. Primero, Sthefany se desahogaba y se mostraba visiblemente enfadada:

“La tía ha venido con la camiseta de mi novio puesta, me ha lanzado la camiseta, yo automáticamente la he tirado a la hoguera, creo que me quedé a gustito diciéndole todo lo que tenía que decirle”.

“Después le he hecho las tres preguntas, si mi novio después de haberme visto en el espejo se fue mal a la villa, ella me ha dicho que no. Si mi novio aún seguía enamorado de mí, me dijo que no, que si no, no se hubiera acostado con ella. Y la tercera, que si se iría de aquí con ella. Dice ella que sí”, continuaba.

“Ahora mismo estoy súper descolocada. Creo que, si estaba molesta, hoy estoy más molesta y más rabiosa que nunca porque mi novio ha escogido una tía con cero educación, que todo lo peor que puede existir lo tenía esa tía”, aseguraba Sthefany.

Simone y su encuentro con Tadeo

Por su parte, Simone se mostraba muy confiado con tras su encuentro con Tadeo: “He entrado con una maleta diciendo que la última vez que te vi estuvimos en mi casa. Después le he dicho que Sthefy conmigo ha llegado hasta un límite, pero no ha caído en la tentación hasta que tú no hiciste algo”.