Durante la entrega de 'La isla de las tentaciones' que hemos visto este lunes en Telecinco, las chicas han afrontado su última hoguera juntas y se han visto las caras con las tentadoras favoritas de sus chicos. En el caso de Sthefany le ha tocado con Mayeli. La joven de 26 años afincada en Sevilla le comentaba a Sandra Barneda antes de que apareciese la tentadora favorita de su novio lo siguiente: "Lo que he visto -y sé cómo es mi novio- no me ha transmitido una conexión real con Tadeo".

La siguiente pregunta era si cree que Tadeo sigue enamorada de ella o no y Mayeli subrayaba que "no", argumentando que si estuviera enamorado no se habría acostado con ella. Pero Sthefany no se creía esta respuesta de la tentadora. Por último, Sthefany le preguntaba a Mayeli si había llorado su novio Tadeo por ella alguna vez en la villa: "No", respondía una vez más Mayeli. Una respuesta que no creía ni Sthefany ni ninguna de las chicas, que reaccionaban con comentarios del estilo: "Es imposible" o "Mentirosa".