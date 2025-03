No es la primera vez que Manuel actúa como mediador entre Montoya y Anita, pues ha demostrado en más de una ocasión las ganas que tiene de ayudarles a arreglar sus diferencias. "Hay veces que os cerráis en banda. Cada vez os tiráis más por tierra. No se puede recordar todos los días todo...", le señalaba Manuel a Anita.

"Yo no voy a discutir contigo más aquí. Anita está enamorada de ti. Y yo me alegraría lo más grande si los dos os dierais una oportunidad. Yo sé que tú en el fondo la sigues queriendo y estás enamorado de ella" , aseguraba Manuel. Montoya confesaba que la sigue queriendo pero que está aún muy dolido.

"Conmigo, si vas a ver algo aquí, es que yo no vengo ni a ser tu enemigo ni a hacerte daño. Si diera marcha atrás, fuera del programa, no hubiera tenido un acercamiento con Anita sabiendo el daño que te ha hecho", aseguraba Manuel.

Tras escuchar estas palabras Montoya rompía a llorar y hacía autocrítica: "Si no lo hubieras hecho yo no estaría así. Yo también soy consecuente, yo también la cagué... es muy duro". Las lágrimas de Montoya contagiaban a Manuel rompía a llorar: "Si hay algún momento en el que hayas visto que te he faltado al respeto, te pido perdón", añadía el andaluz.