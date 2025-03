Eros confesó ser consciente de esos mensajes y Paula se excusó diciendo que lo había dicho porque estaba interesada en ese chico y no quería que viera al ex de Bayan como su rival en ningún caso porque eran amigos. Tras esos mensajes, ella fue a ver a Eros a Mallorca y no pasó nada entre ellos, pero después él la visitó en Granada y se "acostaron dos veces". Ella volvió de nuevo a Mallorca y esa vez se lió con el mejor amigo de Eros.