"Te amo lo suficiente como para pasar la eternidad contigo. Cada día me enamoro más de ti, no eres una mujer difícil de amar. Amarte es la cosa más fácil que he hecho en este mundo; es más, diría que he nacido para amarte. Mi corazón está lleno. Te miro y siento un amor puro e incondicional", termina el audio que Tadeo ha escogido para acompañar a este vídeo, en el que le ha agradecido a Sthefany ser el motivo de su felicidad diaria: "Eres mi compañera en cada paso, y cada día a tu lado es una nueva aventura. Sigamos juntos este viaje, sabiendo que eres mi prometida, mi hogar y la razón de mi felicidad".