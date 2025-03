En el debate final de 'La isla de las tentaciones 8' se produjo un momento que Sandra Barneda definió como uno de los más surrealistas que había encontrado en su carrera: Mayeli Díaz le dijo que era novia de Álvaro Rubio , pero él lo negó. Fue entonces cuando la presentadora le pidió explicaciones a ambos: ella aseguró que tenía mensajes del ex de Alba García diciéndole que le amaba cinco minutos antes de dejar su teléfono para entrar a plató, pero él contó que ella le había echado de casa y había puesto fin a su noviazgo esa misma mañana.

La tentadora no pudo desmentir esa información y dijo que no lo había tomado como una ruptura definitiva porque se pelean constantemente y él la había dejado en muchas ocasiones. Pero Álvaro comentaba que veía ahí la oportunidad perfecta para acabar de una vez por todas con esa relación que a él le estaba incomodando porque sentía que era "tóxica" y que consideraba que a ella tampoco le estaba haciendo feliz. Además, contó que Mayeli le había sido infiel tres semanas atrás con un chico anónimo al que le dijo que quería ser su novia.

"Siempre le he dado mucha caña a Álvaro, pero ahora mismo tengo que quitarme el sombrero con él, es lo que todos percibíamos: no estaba listo para estar con nadie porque aún no había superado a Alba. Aunque ha hecho muchísimas cosas mal, lo mejor que puede hacer es quedarse solo", ha escrito la influencer. Álvaro ha compartido este story, presumiendo de las palabras que le ha dedicado la novia de David Vaquero.