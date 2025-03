Ese protagonismo en el programa presentado por Sandra Barneda hizo que aumentasen mucho sus seguidores en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde ahora ha disparado los rumores de relación con una tentadora de esta edición al subir un vídeo en el que escribe: "Cuando me dicen que me gustan las rubias por mi paso en 'LIDLT' y de repente me llega la morena bajita para romper las estadísticas"; y añade como pie del vídeo: "Entre tentaciones nos entendemos", junto a un corazón blanco y el emoji que pone los ojos en blanco.