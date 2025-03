Al ver que los comentarios y las dudas de sus seguidores no cesaban, la futura concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha decidido sincerarse y ha escrito una carta abierta al bombero en la que reconoce que sigue enamorada de él pero aclara que ya no están juntos: "Hace un tiempo, nos prometimos amor, fidelidad y respeto, ninguno de los dos hemos sido capaces por desgracia de cumplir esto. Nos hemos hecho mucho daño mutuamente, algo que nunca pensé que ocurriría entre nosotros".

En su publicación, reconoce que ambos son conscientes de sus errores, pero también de que "aún hay amor" entre ellos, por lo que han tomado la decisión de tomar caminos por separado para no seguir haciéndose daño. No obstante, ella confiesa que le gustaría volver a ser novia del amigo de Álvaro Rubio en un futuro: "Por desgracia ahora mismo no es el momento y a pesar de querernos mucho ahora necesitamos tiempo y espacio para sanar nuestras heridas y por eso, aunque no sea ahora espero que el tiempo cruce nuestros caminos porque a pesar de todo yo estoy enamorada".