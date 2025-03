El programa presentado por Sandra Barneda en Mitele PLUS, la guapísima soltera de ‘La isla de las tentaciones 8’ tuvo que hacer frente a los rumores de infidelidad a su novio, actual concursante de ‘Supervivientes’, con un hombre muy conocido, el famoso cantante JC Reyes.

Unas imágenes captaron que Gabriella disfrutó del concierto del artista en Madrid desde un sitio privilegiado, justo al lado del escenario. ¿Qué hacía ahí? ¿Es cierto que tuvo algo con el cantante? Ella misma se explicaba y Suso Álvarez no tardaba en soltar una bomba .

La que fuera tentadora en la séptima y octava edición de ‘La isla de las tentaciones’ afirmaba rotunda ante Sandra Barneda que entre ella y JC Reyes no ocurrió “nada” y aclaraba cuál es su vínculo real: “ Yo conozco a su representante . Juan es amigo de mi amigo. Por un contacto de Murcia, se pusieron en contacto conmigo para que apareciera en el escenario, bailando, como en el videoclip oficial”, explicaba.

Sin embargo, su aclaración no terminaba de convencer a los colaboradores y era Suso Álvarez el que tomaba la palabra para dar una información bomba: “ El jefe de seguridad del concierto es amigo mío . Al lugar en el que estaba Gabriella solo puede entrar el equipo técnico, familiares y, en muchas ocasiones, la novia o alguien especial”, apuntaba.

Una información que era muy contraria a la que había contado segundos atrás la novia de Manuel González y que la contradecía por completo. “ Lo voy a explicar . Yo fui acreditada al concierto y me dieron un camerino en el que estaba sola. Hice videollamada con la hermana de Manuel y vinieron a por mí”, declaraba.

Ella afirmó que era imposible que pasara nada con JC Reyes porque estuvo en todo momento hablando con Gloria, hermana de Manuel González. Pero la cosa no se quedaba ahí. Suso Álvarez destapaba que la conversación no habría sido del todo amistosa entre las cuñadas: “ Gloria se cabreó muchísimo de que estuvieras ahí ”, declaraba el colaborador.

Unas palabras que no hacían más que acrecentar las dudas de infidelidad que planeaban sobre Gabriella. Si quieres ver todo lo que ocurrió en ‘El gran debate de las tentaciones’, no dudes en disfrutar de él en Mitele PLUS.