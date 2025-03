‘ El gran debate de las tentaciones ’ dio para mucho y es lo que tiene el juntar a algunas de las mayores estrellas que han pasado por el programa de Sandra Barneda. Entre otras cosas, el formato que se emitió en Mitele PLUS mostró una entrevista inédita a dos de los grandes protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 8’, Montoya y Manuel González.

Una conversación con ellos que tuvo lugar después de su paso por el paraíso de Sandra Barneda y en la que quedó al descubierto la supuesta amenaza que el ex de Lucía Sánchez le hizo al que ahora se ha reencontrado con Anita Williams en ‘ Supervivientes ’.

Lo que muchos no saben es lo que ocurrió después. Al poco tiempo de que Anita Williams decidiera marcharse con su tentador y esta la rechazara, el de ‘la manita relajá’ y ‘el que va donde brilla’ tuvieron una charla de lo más tensa . ¡Esto fue lo que se dijeron!

“Me habló una vez con una ‘mini amenaza’ para decirme que no hablara más de él”, empezaba diciendo Montoya. Por su parte, Manuel González daba más detalles de aquella supuesta advertencia: “Iba por todos lados diciendo que no tenía valores y yo soy un tío muy claro, así que le escribí”, empezaba diciendo.