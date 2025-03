Convertirse en conductor del programa es para Iban “un tremendo reto personal y profesional. Desde pequeño mi sueño ha sido presentar un programa/reality como este y lo afronto con muchísima ilusión y ganas”. “De pequeño me ponía un micrófono de plástico en la camiseta y jugaba en casa a presentar programas de televisión ficticios, grabados con la pequeña cámara que me regalaron en mi Primera Comunión. Desde entonces, no he parado de soñar, de aprender y de luchar para conseguir poco a poco mis objetivos”, revela.