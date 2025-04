En los últimos meses, Bayan ha recibido un sinfín de críticas e, incluso, muchas personas la han tachado de ser una auténtica villana tras su participación en 'La isla de las tentaciones 8 '. Ahora, llega a ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS , dispuesta a dejarse conocer de verdad. ¿Nos mostrará una cara que hasta ahora no hemos visto?

Bayan ha dejado muy claro en su vídeo de presentación de 'Los vecinos de la casa de al lado' quién es y lo que podemos esperar de ella en el reality: "Mi hábitat natural es la discusión. Se que no me porté muy bien con algunas compañeras en el pasado y quiero demostrar que ni los buenos son tan buenos ni los malos somos tan malos. Ser la mala no me importa y si ser sincera me hace villana, pues que me pongan ya la corona", ha asegurado.