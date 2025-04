Mayka Rivera , la ganadora de la primera edición de ‘Los vecinos de la casa de al lado ’, ha sido la encargada de abrir las puertas de los apartamentos Sol y Sombra para dar la bienvenida a los nuevos concursantes del formato que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS .

Durante su charla con el presentador Iban García, Mayka ha comentado que estaba de lo más emocionada por volver a ese jardín y a esos apartamentos que tantas alegrías (y disgustos) le dieron. “ Aquí aprendí muchísimo , lo pasé bien y lo pasé mal. Para mí es el mejor reality que he hecho”, dijo.

Además, aprovechó para darles un consejo a los nuevos vecinos de cara a la experiencia que tienen por delante: “Que hagan lo que yo hice: Que no tengan miedo a decir lo que piensan. Que sean ellos mismos, que disfruten de la experiencia a pesar de que se les complique. Y que lleven cuidado , porque aquí nada es lo que parece”, advirtió.

Mayka recuerda que su experiencia en el formato de Mitele PLUS estuvo llena de altibajos: “Cuando llegué no me sentía cómoda, pero luego empecé a ser yo misma”.