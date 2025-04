Bayan se sincera como nunca sobre su relación con Eros: "Yo soy quien soy gracias a eso"

La relación entre Bayan y Eros puso el broche final en 'La isla de las tentaciones 8' cuando ambos cayeron en la tentación. Sin embargo, ambos han asegurado tener una buena relación y hasta han tenido una noche de pasión tras la rueda de prensa final. Ahora, Bayan, concursante del reality de 'Los vecinos de la casa de al lado', ha confesado a Gerard cómo se sintió tras su ruptura con Eros.

"Me puse a llorar con mis amigas porque con Eros me sentí insuficiente. Tiene mejores hábitos, es mejor persona...todo eso cuando lo dejamos. En su día esto me hizo pensar que era por mi culpa´. Cuando acaba la isla él se pone a entrenar, empieza a cuidarse...me dolió", asegura la concursante del reality.

Tras esto, Gerard le comenta que "tal vez contigo tenía una comodidad y en el momento que sale de la isla y ya ve que está todo perdido, que pueden llegarle nuevas oportunidades. Después de un momento de experiencias así tan fuertes, a lo mejor pensó que necesitaba un cambio drástico", le explica.

Bayan, sobre su relación con Gerard: "Los dos nos llevamos la peor versión del otro"

Por otro lado, Bayan le cuenta a Gerard lo que le dijo directamente a su expareja: "Le dije que si ha tenido que sufrir todo el dolor que le he causado para ser mejor...yo me alegro. Los dos nos llevamos la peor versión del otro. Espero que él cuando tenga una pareja no sea como ha sido, yo me veo como otra persona".