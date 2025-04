La convivencia en el vecindario acaba de comenzar y no está siendo fácil para varios de los participantes, como Álvaro y Mayeli. El concursante le ha echado en cara a su exnovia que no le está prestando atención. Por su parte, ella asegura que está molesta con él después de que Érika revelara que habían estado juntos. Sin embargo, Mayeli ha terminado regalándole un cojín con una foto de los dos, como hemos podido ver en el 24 horas del programa que se emite en exclusiva en mitele PLUS.