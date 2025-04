Alba es una de las participantes de 'Los vecinos de la casa de al lado', donde convive con su exnovio Gerard . Aunque no están en el mismo apartamento, en los pocos días que llevan en el programa ya han tenido sus más y sus menos. Anoche, la situación superó a Alba, que amenazó con abandonar el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS .

" Maletitas y para casa, que estoy muy feliz ahí . Con mi perro, con mi madre, con mi hermano y con mi padre. Con mis amigas y amigos de verdad y sin ver a ese ser", comenzó diciendo. "Se acabó, no aguanto más. Ya ha tenido su minutito", continuó, mientras sacaba la maleta del armario.

Borja, el soltero de 'La isla de las tentaciones 8' con el que cayeron Alba García y Andrea, entró en el apartamento para intentar calmarla y convencerla de que no se marchara. "Que no me hable ese ser. Es una m***** de persona. Todo a costa de la salud mental de los demás. ¡Se acabó!", exclamó, mientras Borja intentaba ayudarla a relajarse. "Vamos a respirar, vamos a hablar tranquilos", le decía él.