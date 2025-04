Montoya protagonizó una escena de lo más divertida este martes en ‘Supervivientes 2025: Tierra de Nadie’, cuando empezó a dar una explicación de lo más enrevesada que hizo un lio hasta a Carlos Sobera: “ Me has acabado mareando ”, dijo el presentador.

En pleno directo, el presentador pronunció aquello de “Montoya, por favor” en varias ocasiones, pero el concursante no le hizo ni caso y siguió hablando como si le fuera la vida en ello. En un segundo intento, el presentador volvió a frenarlo: “A mí, que soy Dios en Mediaset y no me has hecho ni caso”, le dijo.