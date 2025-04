Cuando llegaba el turno de Montoya, este llegaba nervioso al no saber lo que tenía que hacer en el 'set de nominaciones' y a lo que se iba a enfrentar. "¿A qué superviviente de 'Playa Calma' quieres en 'Playa Furia'? , le preguntaba Carlos Sobera y parecía que Montoya lo tenía claro, pero el presentador apuntaba algo: "Salvo Anita porque es la líder, ya te obligo a pensar".

Montoya se quedaba un poco descolocado y dudaba de qué compañero decir, aunque terminaba haciéndolo: "Ahora que estoy más fuerte emocionalmente, ya que mis emociones no se pueden satisfacer sin traer a Anita, voy a mirar por mi compañera Carmen y pienso también en Anita en que esté cómoda, sé que a Borja me lo traería, me encantaría pero sé que es un apoyo para ella, creo que Koldo le puede caer bien a Carmen, pues él para acá".