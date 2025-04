Makoke participó en 'GH VIP' en el año 2018 y allí convivió con Tony Spina y Mónica Hoyos

'GH VIP' fue el primer reality show en el que participó la ahora concursante de 'Supervivientes'

Se desata la locura en la palapa con la expulsión: del "mareo" de Carmen Alcayde a las lágrimas de Anita

La audiencia ha dictado sentencia. Este jueves decidía que Makoke se convirtiera en la nueva expulsada de ‘Supervivientes’ y que pusiera rumbo a Playa Misterio para convivir con los que allí habitan: Ángela Ponce, Nieves Bolós y Manuel González.

De momento, no tiene que abandonar definitivamente los Cayos Cochinos, pero hay que recordar que hubo un reality show en Telecinco en el que sí que tuvo que marcharse por la puerta en cuanto el público lo decidió.

Hablamos de la etapa en la que concursó en ‘GH VIP’ y hay que recordar que hubo un rostro muy famoso que ganó a la colaboradora de ‘Fiesta’ en el televoto. Damos un salto al pasado para recordar quién fue.

Makoke y su expulsión en ‘GH VIP’

La ahora concursante de ‘Supervivientes’ se paseó por la casa de Guadalix de la Sierra en el año 2018 y estuvo conviviendo con otros rostros conocidos de la televisión como Aurah Ruiz, Tony Spina o Mónica Hoyos.

Fue allí donde ganó amistades y, también, el espacio en el que se ganó algún que otro enemigo como Miriam Saavedra. Con la que la apodó como ‘Benjamin Button’ no se soportaba y protagonizaron grandes rifirrafes.

Sin embargo, hay que recordar que ella no fue quien ganó cuando ambas midieron sus fuerzas ante la audiencia. Makoke se enfrentó a otro concursante en las nominaciones y ese no era otro que el mítico artista El Koala.

Después de varias semanas conviviendo, ambos se sentaron en la sala de expulsiones y fue la audiencia la que eligió que se quedara él por muy pocos votos de diferencia. Makoke obtuvo un 55,5% y el artista rural, un 44,5%.

Nada más conocerse el resultado, y después de que Jorge Javier Vázquez pronunciara su nombre como expulsada, la que fuera azafata en el Telecupón aseguró que sentía “decepción”: “Creo que he sido sincera, he ido de frente todo el rato, he jugado y concursado al 100%. He reído, he llorado y he luchado las pruebas al máximo”.

Afirmó que había hecho buenos lazos con el resto de sus compañeros, pero que no había llegado a cuajar con el grupo formado por Miriam Saavedra y El Koala: “Siento que no me han tratado bien”, dijo ella.

Makoke no entendía porque habían salvado a El Koala, en vez de a ella, y apuntó: “No entiendo que salven a gente que va por detrás y criticando, como ha hecho él, pero es la decisión del público. Me voy con la cabeza muy alta porque creo que lo he hecho todo de corazón y que no he hecho nada”, declaró el día que sufrió su primera expulsión.