Tal y como explicó, fue el protagonista de ‘El club de la lucha’ el que se acercó a ella y quien inició la conversación, imaginamos, en un perfecto inglés: “ Me dijo que no sabía que las rubias bailaban flamenco ”, explicó la mujer que tiene un máster en bailar sevillanas año tras año en la Feria de Málaga.

Sin embargo, pese a todos los halagos que tenía para él, lo que había entre ellos no terminó de ir a más y fue ella la que tomó la decisión de dejarlo. ¿El motivo? La propia madre de Javier Tudela lo explicó: “ La relación no llegó a más, aunque él me seguía llamando y diciéndome que fuera a pasar Fin de Año a Los Ángeles”, apuntó.

“Cuando conoces a una persona un poco más, te das cuenta de si te gusta o no te gusta. Por mi parte, no hubo química. La primera química que sentí fue que era esa persona. Si no hubiera sido Brad Pitt, a lo mejor no me hubiera atraído”, declaró, dejando claro que esa fue la razón por la que no quiso ir a más con el actor.