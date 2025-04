Sthefany y Álvaro no dudan en abrirse y contarse sus sentimientos en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS . En este vídeo puedes verles a los dos hablando en el sofá de su apartamento sobre sus relaciones y a Álvaro compartiendo sus dudas sobre su futuro con Mayeli.

Cuando entró a 'Los vecinos de la casa de al lado', Tadeo le dio todo su apoyo a Sthefany. Eso es algo que Álvaro envidia: cree que, al igual que su compañera y su novio, hay otras parejas que se han esperado a pesar de que entraran a un reality, como Lucía y Suso o Marta Peñate y Tony Spina. Pero no es su caso. Mayeli no se lo ha llegado a decir directamente, pero sí le ha asegurado que no iba a ser capaz de perdonarle y esperarle si se iba del programa ella sola.