En 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS , no ha terminado un salseo cuando ya ha empezado otro. Esta vez, la vecina que paraba de darle vueltas a la cabeza era Sthefany , que se desahogó con su compañero Álvaro sobre su relación con Tadeo .

La visita de Érika al vecindario sacó a la luz muchas informaciones comprometedoras y contradictorias. Por un lado, la extentadora aseguró que se lio con Álvaro cuando ya él había empezado con Mayeli y, por otro, también hemos sabido que intentó un acercamiento con Tadeo. Sthefany le dijo a su compañero en el reality de Mitele PLUS que le había pedido a Tadeo que le contara todo para que no hubiera más secretos entre ellos y así poder recuperar la confianza, pero ahora ella estaba dudando de la versión que le dio: "Parece una tontería, pero si te digo cuéntamelo todo, cuéntamelo todo. Que me voy a enfadar igual". Álvaro comprendió su petición perfectamente: "Si fuerais anónimos no, pero aquí sale todo. Si no es pronto, es tarde".