"Sigues siendo imprescindible en mi vida": las palabras de Tadeo hacia Sthefany totalmente roto en la hoguera

Tadeo y Sthefany han vivido un tenso reencuentro en su hoguera final: no te lo pierdas

Sthefany explota y desvela en su hoguera final por qué cruzó todos los límites con Simone: "Me dejé llevar para hacerle daño"

La hoguera final de Tadeo y Sthefany se las prometía caliente. Y así ha sido. Mientras que uno ha sobrepasado todos los límites de la tentación posibles con Mayeli, la otra también ha caído en la tentación con Simone, un tentador con quien ya tenía una pequeña historia del pasado y que desde el primer momento que entró en la villa, cautivó por completo a la sevillana. No obstante, tras un choque lleno de tensión, ambos han tomado una decisión que ha sorprendido a todos... o quizás no.

Reproches, lágrimas... la hoguera entre Tadeo y Sthefany ha tenido absolutamente de todo. Llegado el momento de la verdad, Sthefany se confesaba: "Tadeo es el amor de mi vida", señalaba, para añadir que su presencia en la isla venía dada por reforzar su relación con él. A su vez, reconocía que sigue enamorada de él. Y se dirigía a su novio: "No me veía de aquí saliendo sin ti. Te amo mucho".

Los dos se abrazaban rotos sin poder articular palabra alguna, tras confesarse mutuamente lo que sienten el uno por el otro. Y hacían autocrítica, reconociendo lo malo que habían hecho en sus respectivas villas. "Llega el momento de responder a la gran pregunta", anunciaba Sandra Barneda, que le preguntaba primero a Tadeo y luego a Sthefany cómo querían "abandonar la villa".

"Soy una persona que siente de corazón y así seguirá siendo. Evidentemente me quiero ir con el amor de mi vida, que para mi es Shefany", aseguraba Tadeo. Sthefany, por su parte, apuntaba lo siguiente, tras unos segundos en shock y sin saber qué responder: "He visto muchísimas cosas que me han dolido. Pero no hay ni un día que le haya echado de menos. A pesar de todo, creo que me quiero ir con él". Finalmente, se besaban apasionadamente y abandonaban la hoguera de la mano.

El tenso reencuentro entre Tadeo y Sthefany

La hoguera suponía para Tadeo una gran oportunidad para demostrarle a Sthefany que su pasado de infiel ya forma parte de la historia. No obstante, como bien hemos dicho anteriormente, hay que recordar que Sthefany tampoco se pudo resistir a su tentación italiana. "Es el momento más importante en esta experiencia. Todo principio tiene un fin. Necesito resolver ese rompecabezas que tengo", señalaba Tadeo ante Sandra Barneda, antes de que su pareja entrase a la hoguera.

La joven aparecía con actitud desafiante: "¿Qué pasa cariño? ¿Te ha sorprendido no verme llorar como he llorado con todos los cuernos que me has puesto no?", apuntaba Sthefany nada más ver a Tadeo, provocando la réplica de este asegurando que ella también le había sido infiel durante la experiencia. El estallido de Sthefany era inminente: "No me voy a relajar. No tienes ni la decencia de ponerte la sábana por encima", subrayaba, reprochándole que desde el primer día ya se le vio las intenciones en Villa Montaña. Tadeo, por su parte, no se iba a quedar atrás y le echaría en cara que pidió a "un tío que venga de fuera".

"Teníamos que estar iguales", señalaba una Sthefany que cada vez se incendiaba más en la hoguera. La tensión crecía y creía, con un cruce de reproches que no parecía pararse. De hecho, Tadeo le achacaba que no tenía por qué pedir a nadie cuando tenía a otro tentador ya (Jesús): "Y te metiste en el jacuzzi con él...". La joven se mostraba contundente al ser preguntada por Sandra Barneda sobre cómo se sentía en ese momento al ver a Tadeo: "Siento un poco de asco. Y rabia. Me siento súper traicionada desde el día uno", aseguraba una Sthefany echándole una y otra vez cosas en cara a Tadeo.

Por su parte, el sevillano, cocinero y también monitor de gimnasio, indicaba que había sentido un "pellizco en el corazón" al ver a Sthefany. Esas palabras hacían que la joven estallase como nunca en la hoguera, puesto que Sthefany le ponía motes y Tadeo le señalaba que "esa persona tiene nombre y apellidos": "¡La vas a seguir defendiendo! ¿Tú quieres ver cómo me voy a aquí?". Los dos se levantaban y se gritaban mutuamente, después de que Tadeo le recordase el beso que se dio con Anita. "Sthefany, por favor", señalaba Sandra Barneda, intentando frenar la tensa situación.

"Hay imágenes para vosotros"

Sandra Barneda les anunciaba que había imágenes para ellos y los nervios entre los dos crecían todavía más si cabe. Tadeo justificaba todo lo que aparecía en las imágenes asegurando que era un juego, pero Sthefany enloquecía: el feeling y la conexión entre Tadeo y Mayeli era más que obvio. "¡Como siga así me voy!", exclamaba una Sthefany muy decepcionada con la actitud de Tadeo con Mayeli en la villa.

Además, Sthefany reconocía que había hecho lo de Simone "por hacerle daño", mientras que Tadeo desvelaba que lo suyo con Mayeli venía porque se había dado cuenta de "algunas carencias en su relación". Las imágenes en la tablet se sucedían, esta vez apareciendo en ella un momento sexual que vivían Sthefany y Simone en Villa Playa. "¡Ahora no tienes argumentos!", le reclamaba Tadeo. Pero Sthefany repetía una y otra vez que lo suyo con Simone fue diferente, puesto que actuó en base a lo que el vio en su hoguera (Tadeo había caído previamente con Mayeli).

Tadeo y Sthefany se rompen