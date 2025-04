Bayan le lanza una pullita a la entrenadora del vecindario para que Gerard se acerque a ella

A Sthefany le parece una falta de respeto el comentario de Bayan y se lo hace saber: "Si me molesta lo digo porque no puedo ser falsa"

Álvaro y Sthefany se quejan de que sus compañeros les estén robando comida: "¡Comen un montón!"

Cuando la entrenadora del vecindario se va, Bayan suelta un comentario a Gerard que a Sthefany le parece fuera de lugar. La cubana considera que es una falta de respeto hacia su supuesta amiga Alba y la tensión se asienta en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Así ha sido el choque entre las compañeras de edición de 'La isla de las tentaciones'.

"A mí no me gusta la gente falsa"

"Eres una buena gymbro tú. Menudo pibón Sandra", señala Gerard. Bayan parece no entender lo que le está diciendo su compañero, pero este se lo aclara rápidamente: "Porque le estabas tirando la pullita". Y es que la palmesana había incitado con un comentario a Gerard para que este se acercara a la entrenadora del vecindario porque, según afirma, se le ha notado que le ha gustado. Un comentario que no le ha gustado para nada a Sthefany: "Me parece feo. Puedes ligar tú, pero ella que se supone que es amiga de Alba creo que sería feo".

Bayan se muestra en desacuerdo con su amiga. "No seas exagerada", le señala. "No soy exagerada, las cosas como son", contesta. "¿Él es tu mejor amigo o es Alba?. Bueno Alba no es tu amiga, es verdad. Aquí todos montáis un papel, no pasa nada. A mí lo que no me gusta es la gente falsa porque si fuera al revés me molestaría un montón", confiesa.

Su compañera se justifica afirmando que Gerard está soltero, pero a Sthefany no le sirve porque él "tiene boca y tiene ojos", por lo que ella le lanza una pregunta: "¿Tú eres cupido?". Al manchego no le parece para tanto porque considera que solo ha sido una broma, sin embargo, no logra convencerla. "Se supone que esta semana Alba estaba mal, teniendo o no teniendo razón, y tú dices que eres su amiga no puedes decirle a su ex con la primera chica que pase mira que guapa", explica.

Y aunque el ex de Alba afirma que nunca ligaría con una mujer que viniese a trabajar, Sthefany quiere dejar claro que no es por él: "Tú eres soltero y haces con tu vida lo que quieras. Pero me parece feo de parte de ella. Si me molesta lo digo porque no puedo ser falsa y si lo tengo aquí, lo suelto. Es lo que hay".

Sthefany recuerda los celos de Bayan en 'La isla de las tentaciones'

A Bayan parece no sentarle bien lo que le está diciendo su amiga porque ella considera que están en un reality y que puede hablar de chicas con su 'colega'. Una afirmación que consigue hacer saltar a Sthefany: "¿Pero tú quién eres?, ¿14 de febrero, cupido?, te pregunto".