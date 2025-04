El conflicto por la comida llega a 'Los vecinos de la casa de al lado' cuando Gerard ha cogido más pan del que debía

Álvaro y Sthefany llegan a un acuerdo para evitar que sus compañeros sigan comiendo más comida de la que le corresponde

Sthefany se desahoga con Álvaro: "A mí Tadeo todavía tiene que darme explicaciones"

En 'Los vecinos de la casa de al lado' siempre pasa algo. Después de que Gerard entrase a Sol para robar cuatro trozos de pan, Álvaro entra al apartamento y se desahoga con la pareja de su amigo Tadeo, Sthefany, de la situación: sus compañeros les están quitando la comida. Tras comentar lo ocurrido, ambos llegan a un pacto para evitar que esto siga sucediendo.

El pacto de Álvaro y Sthefany

Mientras Sthefany está echando una 'cabezada' en la cama, Álvaro entra en el apartamento con un evidente enfado: "Última vez que damos comida, ¿eh?". Sin embargo, de primeras él no encuentra el apoyo que buscaba pues su compañera le afirma que es por su culpa: "Me dijo que tú le dijiste cuatro y le dije Gerard, cuatro no".

"¡Qué mentiroso!", reacciona Álvaro, "Me dijo, ¿puedo coger dos panes y un huevo? y le dije díselo a Sthefy". De hecho, según la expareja de Alba en 'La isla de las tentaciones', él le había preguntado a su amigo que por qué había cogido finalmente tres y este le ha señalado que lo ha hecho porque ella se lo había dicho.

"No tío, no puede ser", comenta molesta Sthefany, "Ellos comen un montón, le hubieras dicho que no y si no que se hagan pasta para desayunar. Encima ayer les di mi chocolate, he compartido un montón estos días pero ya está". Ante esta situación, Álvaro le propone un pacto a su compañera: "Esta semana vamos a decir que ha sido de prueba aunque para nosotros haya sido buena porque lo hemos hecho bien. Pero la semana siguiente, quien coma como un becerro sin sentido que no pida luego".