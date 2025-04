El reality 'Los vecinos de la casa de al lado' , disponible en exclusiva en Mitele PLUS, arrancó con un inesperado reencuentro entre Mayeli y Tadeo , protagonistas de uno de los triángulos amorosos más seguidos desde su paso por 'La isla de las tentaciones 8'. El encuentro se produjo en el apartamento Sol y estuvo cargado de reproches , indirectas y comentarios tensos que no pasaron desapercibidos para Sthefany, quien lo siguió todo desde el plató.

Las reacciones de los colaboradores no se hicieron esperar y han sido recogidas en exclusiva para esta web. Miguel Frigenti aseguró que no se fía de Tadeo. Fani, por su parte, defendió a la pareja y acusó a Mayeli de no haber superado la ruptura, además de considerar que le ha faltado el respeto a Sthefany. Gabriela fue tajante: “Es imposible una reconciliación, y no creo que Mayeli vaya a esa boda”. ¿Quieres saber más? ¡Dale play!