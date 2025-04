La convivencia en 'Los vecinos de la casa de al lado' no solo da que hablar durante el día . Gerard, uno de los participantes más comentados del reality de Mitele PLUS , está protagonizando las noches más surrealistas de la casa... literalmente.

Durante la tercera gala del programa, los espectadores pudieron ver un vídeo que recogía los peculiares episodios de sonambulismo del concursante. En las imágenes se le ve gritando, hablando solo y hasta tirando una lámpara en plena madrugada . Sus compañeros, entre el susto y la risa, no han tardado en reaccionar.

Lejos de tratarse de una situación puntual, las ajetreadas noches de Gerard ya se han convertido en uno de los momentos más divertidos por los seguidores del formato , que no paran de comentar sus “aventuras oníricas” en redes sociales.

Los momentos nocturnos de Gerard no han pasado desapercibidos en plató. Los colaboradores del programa han reaccionado en exclusiva para esta web entre risas, sorpresa y algo de preocupación . Algunos no podían contener la carcajada al ver cómo el joven se movía y hablaba sin sentido en mitad de la noche; otros, en cambio, mostraron auténtico asombro por la intensidad de sus sueños.

“Me reí mucho, y eso que Gerard no me gusta nada”, comentaban entre bromas Fani, Miguel Frigenti y Kiko Jimenez, que no han dudado en contarnos si ellos han pasado por circunstancias parecidas, ¡Dale play!