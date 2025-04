Miguel Frigenti y Kiko Jiménez opinan del tonteo de Lucía Sánchez con Gerard: "Tiene muy mala baba..."

La llegada de Lucía Sánchez a 'Los vecinos de la casa de al lado' ha revolucionado los apartamentos, pues su labor como ama de llaves no ha quedado solo en eso, ya que ha aprovechado su privilegio para conocer más a los concursantes, sobre todo a uno de ellos... ¡a Gerard!

Ahora, sin Alba dentro de los apartamentos, ambos han visto una oportunidad para conocerse más. Gerard no ha dudado en decirle a la influencer que el día en que se conocieron sintió que ella le hizo 'ojitos', algo que la otra ha negado. Y ella también ha decidido lanzarle alguna que otra indirecta: "Nunca he tenido un amigo guapo, porque me lío con todos ellos", le decía al acostarse.