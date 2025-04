Koldo o Montoya, ¿De qué lado están los colaboradores?: "No tiene que dar explicaciones a nadie..."

"Koldo se me ha caído un poquito. Ha jugado mucho con la estrategia, se le está viendo el 'plumerete'. Montoya te ha calado. Te lo juro, tenemos cosas en común, me encanta, me transmite mucha alegría, cosas buenas... pero desde esta playa. Ahora viendo lo que he visto con Anita... Me ha venido llorando porque no aguanta al grupo, la tienen aislada", aseguraba el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' a Carmen Alcayde en una de sus conversaciones.