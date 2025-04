Un reality como 'Los vecinos de la casa de al lado' siempre trae grandes sorpresas. Son muchos los protagonistas que se enfrentan a fantasmas del pasado o incluso ex parejas. Las tramas están aseguradas, y en esta edición, Mayeli, Álvaro, Alba y Gerard no han parado de generar contenido con sus historias de amor y desamor.

Convivir con una ex pareja no parece ser tarea fácil, los reproches no han parado entre muchos de ellos, que aún parecen tener más de una cuenta pendiente. Mayeli y Álvaro ya no están juntos, pero ahora conviven veinticuatro horas bajo el mismo techo, y con ellos nunca se sabe... puede que vuelva a saltar la chispa.