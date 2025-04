Eros fue el que se lanzó: "Yo nunca he hecho un trío". Varios de los presentes bebieron, afirmando así que habían tenido esa experiencia sexual. Entre ellos, el propio exnovio de Bayan, Gerard y Claudia. Los vecinos estuvieron comentando un rato cómo fueron esos momentos y concluyeron: "No hay que sentirse avergonzado, es una experiencia", como dijo Gerard. Bayan les respondió, aludiendo a que últimamente no había tenido relaciones: "No se come delante de los pobres", a lo que Claudia le dijo que si no había hecho ningún trío nunca era porque no había querido.