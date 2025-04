A Sthefany Pérez no le ha parecido nada bien que Bayan Al Masri le haya recomendado a Gerard Arias ligar con Lucía Sánchez porque cree que, como amiga de Alba Rodríguez, no debería fomentar que su exnovio inicie otro romance. Es por eso que ha estallado contra la que fuera su compañera en 'La isla de las tentaciones' en el vecindario de 'Los vecinos de la casa de al lado'.

Alba prometió ayer antes de la gala que no iba a seguir viendo el programa porque estaba dispuesta a hacer contacto cero con Gerard y no quería ver cosas que le hicieran daño como su acercamiento con Lucía. Pero ha roto su regla para darle las gracias a través de Instagram a la novia de Tadeo, a la que ha aplaudido por ser coherente con los valores que considera que tiene que tener una amiga, mostrando de paso que no considera que Bayan haya estado a la altura.