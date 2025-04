El divertido pique entre Gerard y las chicas: "Si tú me llamas 'El nucas', yo a ti te llamo Simona"

Los habitantes del vecindario estaban a punto de comenzar el entrenamiento de la tarde del sábado cuando, sin quererlo, se habría un melón. Sthefany y Bayan empezaban a picar a Gerard llamándole 'El nucas' , un mote que no le hacía ninguna gracia y que habría de inmediato la veda a las bromas:

"Si me seguís llamando así te voy a llamar a ti Bárbara Simona y a ti chihuahua faldero ". Las chicas, que no estaban dispuestas a achantarse, entraban al trapo: " Es que a ti la nuca te pesa, eso lo tienes que aceptar ".

Pero lo que ahora son risas no siempre lo fueron. Hace tan solo unas, Bayan y Sthefany enterraban el hacha de guerra en tras unos días en los que las discusiones y los malentendidos entre ellas han sido constantes. Después de una gran bronca en la que ambas aseguraron que ya no eran amigas , finalmente las concursantes solucionaban sus diferencias y se mostraban muy arrepentidas: "Cuando vi que se acercaba tu cumpleaños quise cambiar un poco la actitud y pensar mejor las cosas".

