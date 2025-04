Mayeli, enfadada tras enterarse de que Álvaro comparte un grupo de Whatsapp con su exnovia, Alba, busca a su pareja y le pide explicaciones. en una tensa conversación en el vecindario de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS. Álvaro le asegura que en ese grupo están todas las parejas de ‘La isla de las tentaciones’ y que no ha tenido nada de contacto con ella. De hecho, la tiene bloqueada en todo.

Dolida, Mayeli intenta controlar el enfado que siente cuando descubre que Álvaro comparte un grupo de WhatsApp con su exnovia Alba. Él le llegó a decir que la tiene bloqueada y ella no entiende que, si esto es así, compartan grupo de chat. De hecho, Álvaro llega a confesar que no sabía que su ex estaba en ese grupo.

Álvaro se ofrece a dejarle su teléfono a Mayeli cuando salgan del vecindario, pero ella se niega, porque lo único que quiere es tener la información por su parte. Insiste en preguntarle por qué no le dijo que compartía un grupo con Alba y se llega a alterar por momentos: "No me mientas".